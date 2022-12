Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os Smartwatches percorreram um longo caminho desde que chegaram ao local, com algumas opções fabulosas agora disponíveis que realmente empurram estes aparelhos desgastados pelo pulso para seus limites.

A Apple lançou três modelos somente este ano, a Samsung produziu dois modelos e o Google finalmente entrou na festa do smartwatch após anos de rumores. É uma categoria com alguma competição séria no EE Pocket-lint Awards, e uma que se desenvolveu seriamente ao longo dos anos.

Vimos algumas grandes características introduzidas, melhorias na vida útil da bateria, carregamento mais rápido e designs fabulosos e premium.

Smartwatch do ano: Relógio Apple Série 8

O Apple Watch Series 8 é um relógio inteligente excepcional e o vencedor do melhor relógio inteligente de 2022 é muito digno. O design não mudou desde a Série 7, mas acrescenta algumas novas características e capacidades excelentes, incluindo um sensor de temperatura corporal.

Somente usuários de iPhone podem tirar proveito deste dispositivo, mas ele oferece uma fabulosa qualidade de construção, um conjunto de recursos rico e abundante e funciona em perfeita harmonia com seu telefone, que é exatamente o que um smartwatch deve fazer.

Altamente elogiado: Samsung Galaxy Watch 5 Pro

O Samsung Galaxy Watch 5 Pro pode ter sido derrotado pela Apple até o primeiro lugar para o melhor relógio inteligente de 2022, mas esta ainda é uma opção fantástica, especialmente se considerarmos a vida útil da bateria.

Desta vez são apenas os usuários Android que podem tirar proveito dele, mas ele oferece um excelente design, é durável e há um conjunto de recursos muito forte com algumas opções fabulosas de rastreamento de fitness.

O melhor do resto

Embora a Apple possa ter ficado com o prêmio máximo com a Série 8, e a Samsung possa ter ficado em segundo lugar com o Watch 5 Pro, não nos esqueçamos do resto dos indicados pré-selecionados, todos eles foram verdadeiramente excelentes este ano. O Apple Watch SE (2022) merece um grito por oferecer um ótimo ponto de entrada no Apple Watch, enquanto o Google Pixel Watch é um smartwatch estelar em geral com uma grande oferta e experiência em software. O Samsung Galaxy Watch 5 padrão também merece uma menção por seu design encantador e duração da bateria, enquanto o Garmin Epix 2 encontra o equilíbrio certo entre oferecer um mostrador brilhante e colorido e manter uma forte duração da bateria.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com o julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.