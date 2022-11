Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marca de moda Diesel lançou uma nova versão de seu relógio Griffed smartwatch, sua sexta geração.

O relógio Diesel Giffed Gen 6 adota a última versão do sistema operacional do Google - Wear OS 3 - e um novo aplicativo companheiro para Android e iOS que oferece uma "experiência mais rica" durante a última. Isto inclui a personalização de rostos de relógios, a visualização de dados sobre saúde e bem-estar, e a seleção inteligente do modo de bateria.

O novo smartwatch também oferece carregamento mais rápido em relação ao modelo anterior - até duas vezes mais rápido. Agora leva apenas 30 minutos para chegar a 80% de carga.

No interior, o Griffed Gen 6 é alimentado pela plataforma Snapdragon Wear 4100+. Ela possui sensores para medir o SpO2 - níveis de oxigênio no sangue - e a freqüência cardíaca. Você pode ver a qualidade do sono também, depois de usá-lo durante a noite.

O assistente de voz Alexa da Amazon é suportado, assim como o Spotify e o YouTube Music. Há também mostradores personalizáveis para acessar configurações rápidas e o mostrador do relógio. E pode ser usado para pagamentos sem contato através do Google Wallet.

Bluetooth 5 LE, Wi-Fi, GPS, e NFC SE estão todos a bordo.

O relógio Diesel Griffed Gen 6 está disponível agora em diferentes opções de luneta e bracelete, incluindo prata/preto e bronze/preto. Seu preço é de £329 no Reino Unido e $350 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.