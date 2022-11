COROS anuncia os relógios APEX 2 e APEX 2 Pro à rival Garmin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - COROS anunciou não um, mas dois relógios diferentes denominados APEX 2 e APEX 2 Pro, uma vez que procura competir com Garmin e marcas similares.

COROS é uma marca que se construiu a ponto de ser capaz de resistir a nomes mais estabelecidos, e com o APEX 2 e o APEX 2 Pro está construindo sobre seu sucesso anterior. Ambos os relógios são semelhantes em sua aparência, e ambos apresentam controles touchscreen. Mas há algumas diferenças importantes entre os dois.

Começando com o APEX 2, a tela de 1,2 polegadas é revestida em vidro de cristal de safira para mantê-la sã e salva. Há também resistência à água de 50 metros e um novo sensor de freqüência cardíaca embutido, enquanto relatórios de ECG e HRV são incluídos. Os caminhantes também desfrutarão da paisagem global e do mapeamento topográfico. As opções de cores incluem preto, cinza e coral.

O APEX 2 Pro apresenta muito o mesmo, com as cores sendo verde, preto e cinza neste caso. Há a mesma tela e tela de cristal de safira, mas agora é ligeiramente maior a 1,3 polegadas e tem uma resolução um pouco mais alta. Há também a resistência à água de 50 metros e todo o mapeamento que você poderia precisar.

Onde as coisas ficam mais interessantes para o modelo Pro é o que difere entre os dois modelos. O modelo Pro também se beneficia de mais memória a bordo - 32GB em comparação com os 8GB do APEX 2 padrão. O modelo Pro também ganha conectividade via satélite de dupla freqüência, assim como o Apple Watch Ultra também.

Ambos os modelos prometem uma vida útil decente da bateria, com o Apex 2 chegando em 45 horas e o Apex 2 Pro prometendo 75 horas no modo GPS padrão.

Tudo parece bastante promissor, com o APEX 2 à venda por $399 / £419 / EUR479 e o APEX 2 Pro colocando os compradores atrás de $499 / £499 / EUR579. Você pode pré-encomendar o seu agora mesmo, com previsão de entrega para um par de semanas ou mais. Faixas adicionais também estarão disponíveis para ambos os relógios, e também serão intercambiáveis entre os dois modelos.

Escrito por Oliver Haslam.