Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O criador do Metal Gear and Death Stranding, Hideo Kojima, está colaborando com a NASA em um relógio de pulso analógico que é ao mesmo tempo legal e uber geeky em igual medida.

Chamado Space Ludens, após o personagem que aparece no logotipo da Kojima Productions, o relógio é feito pela Anicorn Watches e apresenta elementos de design de seu icônico terno espacial.

Também ostenta o logotipo da NASA no rosto, junto com o slogan de Kojima gravado na luneta: "De Sapiens a Ludens", diz ele.

Na parte traseira, você encontrará uma outra gravação do motivo Kojima Productions e o que parece ser um número de edição único.

Os preços e outros detalhes ainda não foram revelados, com uma revelação oficial e um período de encomenda a partir de 27 de setembro de 2022. No entanto, a Anicorn anunciou que o relógio estará disponível em número limitado.

Haverá 500 relógios Space Ludens Edição Limitada disponíveis, mais 100 peças que virão com uma réplica do Ludens Mask Rare Edition. A réplica é um colecionável wearable que se parece muito com a máscara de crânio preta usada pelo Die-Hardman em Death Stranding.

Outras peças colecionáveis de edição limitada, como uma camiseta, também estarão disponíveis.

Nós lhe traremos mais informações à medida que formos descobrindo.

Escrito por Rik Henderson.