(Pocket-lint) - A Amazfit revelou uma nova linha de rastreadores de fitness inteligentes e acessíveis, equipados com capacidades de rastreamento avançadas na IFA 2022.

Com o novo rastreamento esportivo e a capacidade de rastreamento de saúde durante todo o dia, a empresa está tentando competir com os modelos Huawei Watch e Fitbit com seus modelos GTR 4 e GTS 4.

Amazfit GTR 4 (o modelo redondo) e GTS 4 (quadrado) ambos apresentam o que Amazfit chama de sensor óptico BioTracker 4.0, oferecendo melhor rastreamento de RH em relação aos modelos anteriores, enquanto o GPS atualizado também significa rastreamento de rotas mais preciso.

A nova antena GPS inclui suporte de banda dupla, bem como compatibilidade com cinco sistemas de satélite, e suportará seis no futuro, após uma atualização de software.

Como seria de esperar de um dispositivo moderno de rastreamento de condicionamento físico, você obtém o habitual monitoramento da freqüência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como a medição da saturação sanguinolenta de oxigênio e do estresse. Além disso, os relógios têm um sistema de um só toque para medir todas essas métricas de uma só vez.

Você pode rastrear mais de 150 esportes diferentes destes dois relógios, assim como lançar o assistente de voz Alexa bem no seu pulso.

Quanto à duração da bateria, você terá cerca de duas semanas no GTR 4 e uma semana com o GTS 4.

O GTS 4 virá em três cores: Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack grey, cada uma com um material de alça diferente.

Da mesma forma, o GTS 4 estará disponível em quatro cores: Preto Infinito, Branco Nebuloso, Marrom de Outono e Rosa Rosebud. Ambos os modelos estarão disponíveis a partir de 12 de setembro na Alemanha por 199 euros, com um lançamento mais amplo a partir de 16 de setembro.

Juntando-se a eles está o GTS 4 Mini de 99 euros, uma versão menor e ainda mais acessível do GTS 4.

Ele tem um display quadrado de 1,65 polegadas, 15 dias de duração da bateria e virá em Preto, Flamingo Rosa, Mint Blue e Moonlight White.

