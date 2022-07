Mobvoi provoca Snapdragon W5+ Gen 1 powered TicWatch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Mobvoi provocou oficialmente seu próximo carro-chefe TicWatch, confirmando o que já sabíamos ser verdade: ele será alimentado pela última plataforma Snapdragon W5+ Gen 1.

Naturalmente, a própria Qualcomm foi a primeira empresa a anunciar que a Mobvoi seria sua primeira parceira a lançar um relógio W5+, afirmando que um dispositivo seria lançado um pouco mais tarde este ano.

Agora a própria Mobvoi está entrando na ação, trazendo todas as vantagens do chipset W5+ Gen 1 em uma declaração que diz que ele "oferecerá maior vida útil da bateria com uma única carga" e que a nova plataforma permitirá à empresa fornecer "um relógio inteligente com desempenho e conectividade ultra-rápidos".

Tudo isso se deve ao novo design W5+ que usa uma CPU quad-core primária potente, e um co-processador sempre ligado que lida com mais tarefas do dia inteiro do que antes, permitindo que os núcleos mais intensivos em bateria se desliguem durante boa parte do tempo em que se usa o relógio.

Isto está de acordo com relatórios de vários sites, incluindo 9to5Google e GSMArena. Contatamos Mobvoi para uma declaração, e atualizaremos esta peça quando tivermos notícias.

Mobvoi não disse que o relógio será chamado, ou qual versão exata do Wear OS estará a bordo, mas espera-se que ele execute uma versão do Wear OS 3 e apresente todas as marcas registradas de um relógio inteligente da bandeira.

Isso significa longa vida útil da bateria, pagamentos NFC, resistência à água IP68 e um design premium melhorado. Tudo isso foi rumorado relativamente recentemente, bem antes da Qualcomm anunciar oficialmente a nova plataforma Wear.

O que é desconhecido - por enquanto - é a data exata de lançamento para o próximo TicWatch, mas é provável que seja em algum momento nos próximos dois meses.

Escrito por Cam Bunton.