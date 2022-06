Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Montblanc lançou um novo relógio para adicionar ao seu portfólio existente de relógios inteligentes da marca Summit, e este é potencialmente bastante excitante, quanto mais não seja porque é finalmente outro relógio que roda o mais recente software Wear OS 3.0 do Google.

Em um comunicado à imprensa, a empresa anunciou que este relógio inteligente de luxo "é alimentado com a última versão do Wear OS do Google", tornando-o apenas o segundo relógio a ser alimentado pelo software depois do Samsung Galaxy Watch 4.

Nós ainda estamos - é claro - esperando que o software aterrisse nos últimos modelos da Fossil, e pelo relógio Google Pixel Watch, que foi provocado no início deste ano durante a palestra principal de E/S da empresa.

Como seria de esperar da Montblanc, o relógio apresenta detalhes e materiais de design de altíssima qualidade. Cada versão do relógio vem com uma caixa de titânio trabalhada à mão, que vem em três opções de cores diferentes: preto, prata ou preto e prata contrastada. Cada relógio também vem com braceletes de couro e borracha.

Dependendo do modelo que você comprar, você receberá uma pulseira de couro de bezerro preta e uma pulseira de borracha azul, couro de bezerro preto e borracha preta ou 'Montblanc Extreme 3.0 British Green' e pulseira de borracha preta.

Em um aceno para sua história, a Montblanc carregou os relógios com mostradores altamente detalhados projetados para se parecerem com seus relógios mecânicos clássicos, como o Geosphere e o Boheme.

Não há muitos detalhes em termos de especificações técnicas, infelizmente, mas sabemos que o relógio é alimentado pelo processador de desgaste Snapdragon 4100+, e é capaz de medir o ritmo cardíaco de todo o dia, saturação de oxigênio no sangue, passos diários e fases de sono. Você pode até mesmo usá-lo para rastrear uma série de exercícios diferentes.

A Montblanc Summit 3 estará disponível para comprar a partir de 15 de julho pela pesada soma de 1.250 euros, tornando-a consideravelmente mais cara do que os relógios Wear OS usuais.

Escrito por Cam Bunton.