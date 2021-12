Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Louis Vuitton está planejando apresentar uma nova adição à sua linha Tambour Horizon Connected Watch.

De acordo com Gadgets e Wearables , o próximo smartwatch da Louis Vuitton está prestes a ser lançado. Chamado de Tambour Horizon Light Up, o relógio de luxo supostamente apresenta um conjunto de 24 luzes LED e vem com seu próprio sistema operacional personalizado, em vez do Wear OS. Uma informação interessante sobre esse sistema operacional proprietário: ele é "feito para iPhone" e também é compatível com Android e HarmonyOS.

Fora isso, os detalhes são escassos. Tudo o que foi relatado até agora é que o relógio é movido pelo processador Snapdragon 4100 da Qualcomm e vem com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Ele tem uma tela sensível ao toque sempre ligada construída em vidro de safira curvo e exibe uma IU baseada em deslizamento. Então, deslizar traz notificações, métricas, configurações e uma tela "Minha Viagem" que armazena planos e cartões de embarque.

Outros recursos supostamente incluem opções personalizáveis do mostrador do relógio e rastreamento básico de saúde.

Melhor smartwatch 2021: as melhores opções disponíveis para todos os orçamentos Por Britta O'Boyle · 11 Dezembro 2021

Conforme relatado pela primeira vez em Hypebeast (a página do artigo agora redireciona), o relógio deve ser lançado em algumas semanas, antes do CES 2022 em 7 de janeiro. A Pocket-lint entrou em contato com a Louis Vuitton e sua controladora LVMH para um comentário. Faremos um relatório se mais detalhes forem anunciados.