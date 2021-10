A série GT da Amazfit é atualizada com smartwatches GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazfit atualizou sua linha de smartwatches na forma do GTR 3 e GTS 3, junto com o GTR 3 Pro premium, que é o novo carro-chefe de sua linha. Todos podem oferecer especificações e desempenho aprimorados em relação aos modelos nos quais estão iterando.

O GTR 3 e o GTS 3 oferecem as mesmas especificações em estilos diferentes - o primeiro em um mostrador redondo que você pode ver acima neste artigo, enquanto o último tem um design quadrado de aparência mais digital, mostrado abaixo.

Você recebe uma coroa física em todas as três versões, para navegar em aplicativos e menus, o que será familiar para qualquer pessoa que usou um Apple Watch nos últimos anos, e o feedback tátil garante que tudo pareça agradável e rápido.

Há também um novo sistema operacional em jogo - Zepp OS, que revisa a experiência do usuário um pouco com novos aplicativos e monitoramento de saúde 24 horas. As transições e animações ficaram muito mais suaves em todo o tabuleiro também, de acordo com a Amazfit, e as imagens comparativas certamente sublinharam isso.

Todos os modelos também têm telas sempre ativas, que podem esmaecer certos elementos da tela inicial escolhida para garantir que você tenha as principais métricas à primeira vista, incluindo o tempo, mas também outras variáveis que você pode estar rastreando.

Eles também têm monitoramento de SpO2 e, na verdade, podem fazer uma série de testes em um toque, permitindo que você verifique sua oxigenação, frequência cardíaca, níveis de estresse e muito mais, apenas verificando seu pulso.

Mudando para o GTR 3 Pro, no entanto, a Amazfit trouxe algumas atualizações sólidas. Ele tem uma tela AMOLED ultra-HD que produz 331 ppi de resolução exata e com 1,45 polegadas é bastante considerável (o GTR 3 padrão é menor com 1,39 polegadas), com uma proporção de tela para corpo de 70,59 por cento.

Todos os três relógios devem estar disponíveis ainda hoje, com o GTR 3 e o GTS 3 a partir de € 149,99 / $ 179,99, enquanto o GTR 3 Pro chega a € 199,99 / $ 229,99.