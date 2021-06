Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day está a todo vapor, e aqueles que pretendem comprar um smartwatch Wear OS de ponta durante o evento de vendas estão com sorte - o TicWatch Pro 3 recebeu um desconto dramático.

O smartwatch está disponível em ambos os lados do lago com o menor preço de todos os tempos, permitindo aos compradores uma rara oportunidade de comprar o relógio mais poderoso com o software do Google de forma barata.

Na Amazon US, o TicWatch Pro 3 (modelo GPS) está atualmente disponível por $ 197,99, tendo sido reduzido de $ 299 .

Isso representa a primeira vez que caiu abaixo da marca de $ 200 desde o lançamento no final de 2020. Na verdade, sua baixa anterior foi durante o estranho Amazon Lightning Deal, quando atingiria cerca de $ 250, então este é um salto significativo a partir daí.

É uma história semelhante na Amazon UK, onde os modelos GPS e LTE receberam negócios no Prime Day.

O TicWatch Pro 3 (modelo GPS) está à venda por £ 195,36 , uma redução de £ 94,63 em seu preço normal de venda de £ 289,99.

A versão LTE do Pro 3, como dizemos, também está disponível - seu preço atualmente é de £ 230,99, reduzido de £ 329,99 .

Como a economia do Prime Day termina hoje, 22 de junho, é importante ressaltar que esses preços são muito limitados no tempo. Como sempre, os níveis de estoque também são desconhecidos e também podem influenciar a duração dessas economias.

Como já mencionamos, o TicWatch Pro 3 é um roubo absoluto por esse preço, devido ao seu lugar na estabilidade do Wear OS.

Ele apresenta o Snapdragon Wear 4100 da Qualcomm sob o capô - um dos dois únicos smartwatches a fazer isso - o que ajuda a alimentar a interface de usuário renovada. Isso ajuda a fornecer três dias de uso total, com a opção de 45 dias em modo reduzido.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 22 Junho 2021

A única preocupação que temos ao recomendar este dispositivo é a incerteza atual sobre quais dispositivos Wear OS receberão a atualização quando o Google fundir seu sistema operacional com o Samsung.

Se alguma vez houve um relógio compatível, é este, já que é poderoso e lançado recentemente, mas é muito difícil saber com certeza neste momento.

Portanto, se esse é um risco que você não quer correr, talvez considere as ofertas do Apple Watch no momento para o Amazon Prime Day.

Escrito por Conor Allison.