Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mobvoi revelou seu mais recente smartwatch de orçamento , o TicWatch E3, que vem completo com novas ferramentas para monitorar a forma física e o bem-estar.

O smartwatch Wear OS é apenas o segundo dispositivo a apresentar o mais recente chipset Snapdragon 4100 da Qualcomm, seguindo o TicWatch Pro 3, e substitui o E2 lançado em 2019.

Ele mantém o mesmo preço barato que ajudou o Mobvoi a distinguir seus dispositivos do resto do pacote - com preço de £ 179,99 / $ 199,99 e disponível para compra em preto, amarelo e azul claro - embora, curiosamente, também possa acabar se diferenciando pelos motivos errados.

Com o Google anunciando recentemente a fusão entre o Wear OS e o Tizen da Samsung , e a compatibilidade com versões anteriores para relógios (incluindo o TicWatch E3) permanecendo no ar como resultado, é um momento curioso para lançar um novo dispositivo.

De qualquer forma, as capacidades do TicWatch E3 certamente se estenderam em relação ao seu predecessor. Agora há NFC para ajudar a suportar pagamentos sem contato e todas as melhorias mais recentes do Wear OS que foram introduzidas, também, como o Tiles.

Indiscutivelmente, o maior salto à frente foi dado no departamento de rastreamento, porém, com o E3 chegando com o pacote de aplicativos homônimos com nomes selvagens. Os mais notáveis - do ponto de vista da saúde, pelo menos - são o TicOxygen, que ajudará a monitorar a saturação de oxigênio no sangue, e o TicZen, que é essencialmente apenas o rastreamento da variabilidade da frequência cardíaca.

Paralelamente, estão recursos dedicados para rastreamento de frequência cardíaca, análise de estresse, registro do sono, audição de ruído ambiente e um aplicativo de exercícios, TicExercise, que apresenta 20 modos diferentes.

Esta série de aplicativos proprietários deve permitir que o smartwatch forneça uma experiência de rastreamento muito mais completa do que os dispositivos anteriores gerenciados, todos com a mesma bateria (mais de um dia, com a opção de estender com diferentes modos de economia de bateria) e a um preço muito acessível avaliar.

Como dizemos, no entanto, embora a inclusão do Qualcomm Snapdragon 4100 e o pacote de aplicativos de rastreamento sejam bem-vindos, o estado do Wear OS no momento também deixa um grande ponto de interrogação sobre quaisquer novos dispositivos como este.

Escrito por Conor Allison.