Deezer diz que agora você pode baixar músicas em seu aplicativo Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Deezer anunciou suporte offline para seu aplicativo Apple Watch - algo que não é possível em muitos aplicativos rivais da Apple Watch, como o Spotify. Você pode, é claro, baixar músicas para o Apple Watch com o Apple Music.

Você pode baixar músicas diretamente para o Apple Watch usando o Deezer adicionando uma lista de reprodução ou removendo listas de reprodução que você não deseja mais ouvir. Qualquer lista de reprodução pode ser usada; uma lista de reprodução editorial existente, uma lista de reprodução personalizada que você criou a partir de faixas que você pesquisou ou uma de suas favoritas.

Você pode embaralhar facilmente a música que baixou e pode verificar a capacidade de armazenamento restante (geralmente de 32 GB se você tiver o Watch 5 ou 6) no aplicativo Apple Watch no iPhone ou no aplicativo Ajustes no Apple Watch.

Os membros da família podem baixar listas de reprodução e favoritos de seus próprios perfis individuais.

"Quando atualizamos nosso novo aplicativo Apple Watch, queríamos que nossos usuários tivessem uma experiência sem esforço e sem complicações. Playlists para download dão aos fãs de música a paz de espírito para ouvir à vontade e desfrutar com a conveniência do Apple Watch no pulso", disse Nicolas Pinoteau, chefe de parcerias da Deezer.

A Deezer também anunciou hoje que está oferecendo quatro meses de Deezer HiFi grátis para proprietários do Samsung Galaxy S21 série 5G como parte do Samsung Boost, que basicamente dá acesso a vários serviços de terceiros.

Escrito por Dan Grabham.