(Pocket-lint) - A Hublot anunciou um smartwatch de luxo equipado com Wear OS antes do Campeonato Europeu de Futebol 2020 da UEFA.

Chamado a Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020 , é parte do Big Bang e formação , mas é edição limitada, inclui um NFT para os primeiros 200 compradores, e apresenta uma moldura adornada com as bandeiras dos 12 países-sede para o torneio. Tenha em mente que o UEFA Euro 2020 foi adiado devido à pandemia e, devido a restrições e mudanças de local, nem todas as nações estarão representadas.

Em outros lugares, tem a mesma estética do Big Bang. Há uma caixa de 42 mm em Black Magic, um display AMOLED de 390 × 390 pixels de 1,2 polegadas revestido em cristal de safira e um botão na coroa rotativa que ativa funções. Em termos de hardware, ele vem com um Qualcomm Snapdragon Wear 3100 desatualizado, 1 GB de RAM, 8 GB de memória interna e uma bateria de 300 mAh que leva 2,5 horas para carregar totalmente.

Por ser uma edição limitada, haverá apenas 1.000 unidades disponíveis. Quanto ao token nun-fungível, ele conterá um trecho do Podcast Hublot Fusion.

Para ver como o Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020 de $ 5.800 se compara a outros relógios disponíveis, confira nosso resumo das melhores roupas de pulso aqui.

Escrito por Maggie Tillman.