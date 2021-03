Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mobvoi lançou um novo smartwatch TicWatch . Chamado de TicWatch Pro S, ele possui um display duplo, que adiciona um LCD sempre ligado sobre uma tela AMOLED, novos aplicativos de saúde e um preço que é $ 40 menos do que o TicWatch Pro 3 lançado no ano passado.

O TicWatch Pro S tem um Snapdragon 2100 antigo, que existe há pelo menos cinco anos e é provavelmente a razão pela qual o relógio mais recente do Mobvoi é mais barato do que o TicWatch Pro 3. (que tem o novo processador Snapdragon 4100). O TicWatch Pro S também é mais espesso que o Pro 3 (12,6 mm x 12,2 mm), mas é 2 mm mais estreito (12,6 mm x 12,2 mm). Ele também tem uma bateria menor.

Em vez de ter a bateria de 577mAh do TicWatch Pro 3, o TicWatch Pro S tem uma bateria de 415mAh. Embora o poder de processamento mais antigo possa ser notado durante a execução do WearOS , você provavelmente não notará nenhum problema de eficiência da bateria, apesar da bateria menor. É uma diferença muito pequena, honestamente. Além disso, a opção de tela sempre ativa do TicWatch Pro S deve ajudar a prolongar a vida útil da bateria.

Quanto aos novos apps, são Tic apps, como o TicBreathe, que monitora a frequência cardíaca e recomenda exercícios respiratórios quando detecta estresse junto com o TicHearing, que monitora o volume do ambiente e avisa se estiver muito alto lá fora. O TicWatch Pro S também oferece rastreamento de fitness TicExercise 3.0 atualizado, rastreamento Vo2 Max e rastreamento de sono TicSleep 2.0.

O TicWatch Pro S está disponível com 8 GB de armazenamento e pode ser adquirido a partir de 9 de março de 2021 nos EUA, Reino Unido e Europa. Custa $ 259,99 nos EUA e £ 222 no Reino Unido. Nos Estados Unidos, você pode obtê-lo no site do Mobvoi e na Amazon .

Escrito por Maggie Tillman.