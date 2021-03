Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento forneceu renderizações e especificações detalhadas para o T-Rex Pro da Amazfit pronto para uso externo, sugerindo que o lançamento do smartwatch pode ser iminente.

A informação é cortesia da 91Mobiles , mostrando o design completo do relógio esportivo robusto, bem como a folha de especificações completa.

O design robusto permanece intimamente ligado ao relógio original. Quatro parafusos ainda aparecem no painel e quatro botões ainda estão na borda do gabinete.

De acordo com as especificações que vazaram, o T-Rex Pro vem com a mesma quantidade colossal de 47,7 mm x 47,7 mm x 13,5 mm que o original e pesará 59,4 gramas. Ele também terá uma tela AMOLED de 1,3 polegadas idêntica à de seu predecessor, com Corning Gorilla Glass cobrindo a frente também.

A única diferença perceptível é com os acabamentos, uma vez que as variações de cor cinza, verde e preto aparecem na linha para caracterizar. Isso pode significar nenhuma versão camuflada jazz, como vimos com seu antecessor.

Em vez de uma grande mudança de design, este novo modelo Pro parece se concentrar em alguns ajustes para os internos.

O mais notável é a resistência à água aprimorada, com o Pro supostamente batendo a classificação de 5ATM do original para 10ATM. Isso significa que agora ele será capaz de suportar profundidades submersas de até 100 metros, em vez de - você adivinhou - 50 metros.

O sensor de frequência cardíaca também verá algumas mudanças, parecendo incluir um sensor PPG BioTracker de segunda geração - um que oferece suporte ao rastreamento de SpO2 e também apresenta os novos Amazfit GTS 2 e GTR 2.

O que ainda não está claro é quão eficiente será a bateria de 390mAh, com o vazamento sugerindo mudanças no sistema operacional, nos padrões do GPS e, como mencionado, no monitor de frequência cardíaca.

Isso pode significar que obtemos aproximadamente a mesma saída de bateria que o original - 20 dias de uso Diário ou 40 horas de rastreamento contínuo com GPS e monitoramento de frequência cardíaca ativado - ou pode ser aumentado ou diminuído pelas alterações do software.

No momento, essa é a maior questão sem resposta por esse vazamento considerável. Além, é claro, do preço e da data de lançamento do novo relógio.

Não esperamos que o custo mude muito em relação à etiqueta original de £ 109 / £ 139, mas temos certeza de que descobriremos em breve. É improvável que tanta informação vaze, a menos que estejamos perto da data do anúncio, portanto, fique ligado.

Escrito por Conor Allison.