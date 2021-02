Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hublot revelou uma versão limitada de seu smartwatch Big Bang e conectado, celebrando sua parceria com a Premier League.

A luxuosa marca de relógios suíços, que assumiu como cronometrista oficial da liga em setembro, não é estranha a essas edições especiais, também lançando um dispositivo com o tema Liga dos Campeões no ano passado e um relógio da Copa do Mundo para árbitros em 2018.

Em sua última versão, o Big Bang e smartwatch conectado apresentam uma pulseira roxa, a cor sinônimo da Premier League, e um mostrador reestilizado. Apenas 200 dispositivos estarão em jogo nesta corrida limitada, com a edição disponível por £ 4.300 / $ 5.200.

No entanto, embora os ajustes de design sejam o que torna este relógio único, é o aplicativo dedicado que realmente ajuda a trazê-lo à vida. Um aplicativo Hublot Loves Football Premier League virá pré-instalado no dispositivo Wear OS, dando aos usuários alertas ao vivo diretamente em seus pulsos.

As notificações animadas alertarão os usuários 15 minutos antes do início do jogo, com o modo de partida também fornecendo alertas para gols, pênaltis, substituições, cartões e tempo adicionado. As escalações da equipe e as decisões de VAR também são mostradas por meio do aplicativo, com uma contagem regressiva presente após o jogo para que os usuários saibam quando o próximo jogo vai começar.

Com folga, se houver jogos sendo jogados ao mesmo tempo, os usuários podem alternar entre eles com um simples toque na tela.

Em termos de especificações, este é quase um pacote idêntico ao Big Bang e smartwatch conectado da Hublot, como você pode esperar.

Isso significa que há espaço para Snapdragon Wear 3100 da Qualcomm, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. O relojoeiro afirma ainda que a bateria dura também um dia (300mAh), enquanto o display redondo tem resolução 390 x 390.

Curiosamente, como já ocorreu com as edições da Hublot focadas no futebol, os árbitros da competição também receberão um modelo não comercial e mais leve para auxiliar na arbitragem - um que inclui tecnologia de linha de gol.

Escrito por Conor Allison.