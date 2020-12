Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de casa inteligente Wyze, que fabrica câmeras de segurança e outros dispositivos inteligentes a preços acessíveis , anunciou seu primeiro smartwatch.

Chamado Wyze Watch, ele estará disponível nos tamanhos de 44 mm e 47 mm nos EUA a partir de fevereiro de 2021. Seu preço é super barato, assim como outros produtos Wyze, custando apenas US $ 20 no lançamento. Lembre-se de que a Wyze lançou seu primeiro rastreador de fitness, o Wyze Band , por cerca de US $ 25 em fevereiro passado.

Wyze Watch apresenta monitoramento de oxigênio no sangue, rastreamento de frequência cardíaca, rastreamento de atividade e sono e integração com Google Fit e Apple Health. Possui classificação IP68 de resistência à água e poeira e bateria com duração de nove dias. Ele também se integrará a outros dispositivos da Wyze. Wyze disse que permite até mesmo controlar suas lâmpadas inteligentes, por exemplo. Ele também pode exibir notificações e permitir que você leia e-mails e mensagens de texto.

Outras características, na versão de 44 mm, incluem um display LCD de 1,4 polegadas (com resolução de 320 x 320) e uma bateria de 260mAh. A versão de 47 mm do Wyze Watch inclui uma tela LCD maior de 1,75 polegadas (com resolução de 320 x 385) e uma bateria de 300 mAh. Ambas as versões vêm com 16 MB de armazenamento.

Não há rastreamento GPS em nenhum dos modelos, nem suporte no lançamento para assistentes de voz como Siri, Google, Assistant ou Alexa. No entanto, se alguma dessas coisas lhe interessar, o Wyze Watch está disponível para pré-encomenda agora , com remessas esperadas para chegar em fevereiro próximo.

Escrito por Maggie Tillman.