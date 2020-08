Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quer que seu filho participe de sistemas móveis de rastreamento de contratos , mas sem ter que comprar um telefone para eles? Sem problemas.

O órgão que administra o padrão sem fio Bluetooth está criando uma nova especificação que permitirá que dispositivos vestíveis se tornem rastreadores COVID-19. O Bluetooth Special Interest Group disse que quer pegar o sistema existente de rastreamento de contratos baseado em smartphones, o Exposure Notification System, e estendê-lo para incluir wearables como pulseiras.

“Ele pode atender melhor a grupos da população onde o uso de smartphones permanece baixo, incluindo crianças na escola primária e adultos mais velhos que vivem em instalações de cuidados”, disse o SIG . "Espera-se que um rascunho inicial da especificação seja lançado e esteja disponível para revisão nos próximos meses".

Todos os sistemas de rastreamento de contratos públicos até o momento, incluindo aqueles implantados por agências de saúde governamentais, usam o Sistema de Notificação de Exposição e contam com a tecnologia Bluetooth já em smartphones para notificar as pessoas se elas estiveram em contato próximo com alguém diagnosticado com COVID-19 . No entanto, nem todo mundo possui um smartphone, incluindo crianças.

Mas, se o seu filho possui um monitor de fitness ou relógio, então, com este novo esforço, ele poderá participar de um Sistema de Notificação de Exposição. Em outras palavras, por meio de seu wearable habilitado para Bluetooth, eles também podem ser notificados se estiveram perto de alguém com COVID-19.

Mais de 130 empresas já se juntaram a um novo Grupo de Trabalho de Notificação de Exposição do Bluetooth SIG, disse o SIG, com a promessa de adicionar suporte aos seus dispositivos vestíveis: “É incrivelmente inspirador ver a colaboração da comunidade Bluetooth em encontrar e criar maneiras inovadoras de aproveitar Tecnologia Bluetooth para lidar com a pandemia COVID-19 ".

Escrito por Maggie Tillman.