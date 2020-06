Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Hublot lançou um novo smartwatch. Chamado de Hublot Big Bang e, é um smartwatch sofisticado que executa a plataforma Wear OS do Google .

O Big Bang e vem com seus próprios watchfaces - incluindo um que controla o calendário lunar e também um que muda de cor ao longo do dia. Fora isso, é um smartwatch Wear OS padrão. Enquanto a maioria desses relógios custa US $ 300 ou menos, o Big Bang e é muito mais caro.

Existem dois modelos do Big Bang e no lançamento: uma versão em titânio que custa US $ 5.200 e uma versão em cerâmica preta que custa US $ 5.800. Ambos possuem um display de cristal de safira de alta definição OLED de 42 mm, um processador Snapdragon Wear 3100, 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento e uma bateria de 300 mAh.

O Big Bang e não vem com mais recursos premium, como GPS ou um detector de frequência cardíaca, por isso é difícil justificar o preço. Lembre-se de que a Hublot também lançou um smartwatch em 2018, o Big Bang Árbitro, para coincidir com a Copa do Mundo da FIFA 2018 e custou US $ 5.200 no lançamento.

A Hublot ainda não anunciou a data de lançamento do Big Bang e, e as pré-encomendas não estão abertas. Você pode se inscrever para ser notificado sobre atualizações aqui .