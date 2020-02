Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Timex lançou um novíssimo relógio Ironman, e este é um smartwatch com GPS, monitoramento da frequência cardíaca e bateria que pode durar até impressionantes 25 dias.

De muitas maneiras, é semelhante em espírito aos relógios Pebble do passado, pois pode espelhar as notificações do seu smartphone e conectar-se a ele via Bluetooth. E o faz em uma tela quadrada relativamente pequena.

Com isso dito, este é muito mais um dispositivo focado em fitness do que qualquer Pebble já foi.

O sensor de frequência cardíaca integrado trabalha em conjunto com o rastreamento GPS para monitorar suas atividades, e os recursos da bateria garantirão que você acompanhe até as sessões de treinamento mais árduas e longas.

A Timex diz que você pode obter até 25 dias da bateria usando-o como um relógio inteligente ou até 20 horas de rastreamento direto da atividade usando o GPS.

Se você é um corredor de longa distância com treinamento que dura horas a fio, o novo relógio GPS Ironman deve acompanhá-lo confortavelmente.

Usando o aplicativo para smartphone, você pode enviar exercícios dedicados ao seu relógio, incluindo programas de treino para maratonas de 5K, meia ou meia maratona.

Depois de fazer algumas sessões, o relógio e o aplicativo podem mostrar como você está se saindo contra o seu melhor e informar como sua saúde cardiovascular está melhorando (ou não).

Aprofundando as especificidades: o relógio possui uma caixa de 40,5 mm de largura com seu corpo feito predominantemente de um material de resina durável.

É à prova dágua até 30 metros, possui uma pulseira de silicone e uma tela colorida de LCD bastante básica, semelhante à que você encontraria em um relógio Garmin.

Apesar de parecer um smartwatch altamente capacitado, focado em fitness, com base nas informações que temos, o relógio custa significativamente menos do que você encontraria na Garmin ou em outros relógios semelhantes.

O mais recente dispositivo inteligente de fitness da Timex está disponível para compra agora em branco, cinza ou preto por apenas US $ 120.

