O Mobvoi atualiza seu smartwatch TicWatch Pro para 2020, mais ou menos

O Mobvoi atualizou sua linha de smartwatches WearOS TicWatch Pro .

O novo modelo segue o TicWatch Pro original de 2018, em vez do modelo LTE do ano passado. Chamado "TicWatch Pro 2020", ele vem com 1 GB de RAM a bordo. Isso é o dobro da RAM do modelo original. Mobvoi disse que isso permite que o relógio colete dados de saúde, sono e fitness mais precisos.

Assim como seu antecessor, o novo relógio possui um design de tela dupla, completo com os monitores LCD AMOLED e FSTN. O LCD é transparente quando não está em uso e fica em cima do OLED de 1,39 polegadas. Se você usar apenas o painel LCD, terá uma duração de bateria de 30 dias com uma única carga.

O TicWatch Pro 2020 também oferece certificação Military Standard 810G, para que possa sobreviver a temperaturas e situações extremas. Por exemplo, a Mobvoi disse que pode funcionar bem em temperaturas tão baixas quanto -4 graus e altas até 131 graus Fahrenheit. Também é à prova dágua até 4,9 pés por 30 minutos.

Temos que observar que este novo relógio ainda usa o Snapdragon Wear 2100, um processador muito antigo. Não está claro por que ele não usa o Wear 3100 mais recente, porque, agora, ele não pode oferecer recursos de conectividade para 2020. Seu suporte a Bluetooth e Wi-Fi é limitado a 4.2 e 802.11n, respectivamente.

Se isso ainda lhe interessa, o novo TicWatch Pro 2020 estará disponível no início de março nos EUA. Você poderá comprá-lo no site da Amazon e do Mobvoi por US $ 260. No Reino Unido, agora está disponível por £ 223 na Amazon e Mobvoi. Você pode obtê-lo em uma de duas cores: preto e prata.