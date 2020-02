Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A rede americana Sprint está lançando o smartwatch infantil, chamado WatchMeGo .

O dispositivo possui recursos de comunicação, como mensagens de voz e mensagens de texto, além de rastreamento GPS integrado para que os pais possam monitorar a localização de seus filhos em tempo real usando o aplicativo WatchMeGo. Ele ainda tem um botão SOS que pode alertar o telefone dos pais. Os pais também podem receber alertas automaticamente quando o filho entra ou sai de uma área designada, como um playground, enquanto usa o relógio.

A Sprint também destacou a robustez e a durabilidade do relógio, incluindo sua resistência à água, "mostrador do relógio Gorilla Glass altamente robusto" e uma capacidade de bateria de 400 mAh. "O WatchMeGo é a solução perfeita para pais com crianças que ainda não estão prontas para o primeiro telefone", disse Doug Smith, vice-presidente de inovação e marketing de produtos da Sprint, em um comunicado à imprensa.

O relógio WatchMeGo da Sprint inclui um aplicativo de entretenimento, chamado Kidomi, projetado para oferecer atividades educacionais e jogos aprovados pela primeira vez pelos pais. A descrição do aplicativo diz que é melhor para crianças de quatro a 13 anos.

Se algo disso lhe interessar, o WatchMeGo custa US $ 144 ou você pode pagar US $ 6 por mês durante 24 meses à Sprint. Os clientes também devem pagar uma taxa de US $ 10 por mês para obter acesso aos recursos de rastreamento e comunicação do dispositivo.

O lançamento está previsto para 14 de fevereiro.