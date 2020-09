Compre um Apple Watch Series 3 por um preço super baixo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Series 3 já está disponível a um preço muito baixo - confira as últimas ofertas do Apple Watch Series 3 abaixo.

A Série 3 representa um excelente valor para o dinheiro, custando significativamente menos do que o SE e a Série 6 recém-lançados.

Além do mais, ele pode fazer muitas das mesmas coisas, embora venha em tamanhos menores (38 mm / 42 mm em vez de 40 mm / 44 mm) e não tenha o monitoramento de ECG e oxigênio no sangue da Série 6. Você pode obtê-lo em um Versão GPS + Wi-Fi (não há versão para celular agora).

Se você está procurando o melhor e mais recente, então o Apple Watch Series 6 traz vários novos recursos, como monitoramento de oxigênio no sangue e altímetro no topo do display sempre ativo da Series 5, aplicativo de ECG e bússola embutida. Também está disponível em mais opções de cores, incluindo diferentes cores de alumínio com várias opções de faixa esportiva e faixa de loop, além do mais caro aço inoxidável, titânio e cerâmica.

O Apple Watch Series 5, Series 4, o Series 2, Series 1 e o Apple Watch original foram todos descontinuados. Se você olhar no lugar certo, poderá conseguir ótimos negócios na Série 5 de saída, que é muito semelhante à Série 5.

