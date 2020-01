Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Watch Series 3 está agora disponível a um preço super baixo - confira as últimas ofertas do Apple Watch abaixo. Agora ele representa uma excelente relação custo / benefício, custando significativamente menos que a Série 5.

Além disso, ele pode fazer praticamente todas as mesmas coisas, com apenas o design e o tamanho a principal diferença - a Série 5 é mais fina e a tela é maior que o tamanho equivalente da Série 3 - 40 mm / 44 mm em vez de 38 mm / 42 mm .

squirrel_widget_148296

O Apple Watch Series 3 está disponível em acabamentos em alumínio prateado e cinza espacial com uma pulseira esportiva. Você pode obtê-lo nas versões Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. Há também uma versão cinza + Nike espaço disponível com uma pulseira esportiva Nike.

Se você está procurando o melhor e o mais recente, o Apple Watch Series 5 custa US $ 399 / £ 399 e, além do tamanho, traz vários novos recursos, como uma tela sempre ativa e uma bússola embutida. Também está disponível em muito mais opções de cores, incluindo três cores de alumínio com nove opções de bandas esportivas, além do aço inoxidável, titânio e cerâmica mais caros.

O Apple Watch Series 4 , Series 2 , Series 1 e o Apple Watch original foram todos descontinuados. Se você procurar no lugar certo, poderá obter ótimas ofertas na Série 4 de saída, que é muito semelhante à Série 5. Estes são os preços mais recentes da Série 4:

squirrel_widget_148291