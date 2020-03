Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Anunciado pela primeira vez no final de 2019, o Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition também está finalmente disponível no Reino Unido.

Apresentando essencialmente a mesma tecnologia do Galaxy Watch Active 2 convencional, este modelo é feito em parceria com a Under Armour. E, embora não tenha LTE, ele suporta uma conexão Bluetooth para conectar dispositivos Android e iOS e possui um estilo único.

A edição Under Armour apresenta software pré-instalado que dá aos usuários acesso direto à plataforma de fitness da marca esportiva.

Por exemplo, ele oferece um aplicativo MapMyRun integrado para que os usuários possam rastrear suas atividades ao ar livre.

O Under Armour Edition também oferece exclusivamente aos usuários a capacidade de emparelhar com o equipamento de treinamento e o calçado HOVR da empresa.

Em outros lugares, este é o mesmo Galaxy Watch Active 2 que foi lançado no ano passado. Ele exibe um painel sensível ao toque no anel ao redor da tela, um monitor de freqüência cardíaca aprimorado e até recursos de ECG integrados - embora isso não esteja disponível no lançamento.

Por fim, o Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition possui um corpo de alumínio e vem em duas opções de tamanho: 44 mm com pulseira preta e 40 mm com pulseira cinza.

Está disponível em revendedores selecionados no Reino Unido e nos EUA.