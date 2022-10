Xiaomi Smart Band 7 Pro oferece o melhor rastreamento de fitness em um orçamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

MUNICH (Pocket-lint) - A Xiaomi revelou a última adição à sua linha de rastreadores de fitness inteligentes com o Smart Band 7 Pro. Lançado junto com o Xiaomi 12T e 12T Pro, o objetivo é trazer todas as principais habilidades de rastreamento de fitness e saúde para o mercado a um preço muito acessível.

O relógio é semelhante em forma a muitos outros rastreadores de fitness modernos e apresenta uma caixa retangular com um display AMOLED vibrante.

A tela mede 1,64 polegadas na diagonal e uma resolução de 280 x 486, proporcionando uma nitidez crocante de 326 pixels por polegada.

Ela tem brilho automático e atinge até 500 lêndeas, portanto deve ser facilmente visível na maioria das condições.

Como a maioria dos rastreadores de fitness, ele irá monitorar sua atividade durante todo o dia, mantendo-o atualizado sobre seus passos e níveis de atividade, sua qualidade de sono, e também vem equipado com a capacidade de rastrear até 110 esportes diferentes.

Há suporte GNSS incorporado para rastreamento de rotas também durante atividades ao ar livre e - para corredores - há até mesmo um recurso de treinamento com o pulso. Este recurso oferece 10 planos de treinamento de corrida com diferentes objetivos e benefícios para diferentes níveis de corredores.

A faixa de fitness é impermeável a 5ATM (50 metros), assim sobreviverá às condições de tempo úmido e a bateria durará até 12 dias com carga completa, então você só terá que carregá-la algumas vezes por mês.

A última Smart Band da Xiaomi estará disponível em duas cores de estojo: preto e marfim, mas será personalizável em oito cores de alça diferentes para escolher. Além disso, com mais de 150 rostos de relógio para escolher, você poderá personalizar o visual sempre que quiser.

O Xiaomi Smart Band 7 Pro estará disponível no Reino Unido em 4 de outubro, com uma etiqueta de preço muito razoável de £84,99.

Escrito por Cam Bunton.