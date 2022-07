Xiaomi Mi Banda 7 Pro provocou antes do anúncio oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi provocou a Mi Band 7 Pro antes de seu anúncio oficial em 4 de julho.

Preparado para ser totalmente revelado como parte do evento de lançamento do Xiaomi 12S na próxima semana, a empresa deu uma espiada do rastreador de fitness, com ele em fila para se sentar acima do Mi Band 7 padrão que foi lançado globalmente em maio.

Nenhuma especificação ou detalhe oficial foi fornecido no teaser rápido compartilhado na Weibo, mas ele fornece uma visão do design do próximo rastreador. Assim como os híbridos de rastreadores como o Huawei Watch Fit 2 e o Honor Watch ES, o 7 Pro apresenta um mostrador que aparece tanto largo quanto longo.

De acordo com uma fuga recente, também, parece que o dispositivo virá em pelo menos duas variações de cor - uma com uma faixa preta e uma luneta cinza, com a outra emparelhando uma pulseira branca com uma luneta dourada.

Fora isso, porém, as especificações ainda não estão claras. É provável que a banda oferecerá muitas das mesmas características de seu irmão padrão, é claro, como a vida útil da bateria de 15 dias, monitoramento de SpO2, um visor sempre ligado e muito mais. No entanto, as atualizações na manchete ainda são escassas - assim como a etiqueta de preço.

Com o Mi Band 7 padrão atualmente em venda por cerca de $59,99 / £54,99 / EUR59,99, é possível que a versão Pro possa empurrar para uma soma de três dígitos.

Tudo será revelado nos próximos dias, portanto, não se esqueça de colocar os detalhes completos em dia assim que Xiaomi os anunciar.

Escrito por Conor Allison.