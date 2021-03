Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi anunciou um modelo de nova geração de seu rastreador de fitness , o Mi Band.

O Xiaomi Mi Band 6 estará disponível a partir do final de abril e oferece uma tela de toque AMOLED de 1,56 polegadas que fornece aproximadamente 50 por cento a mais de espaço na tela do que o modelo anterior.

Além de notificações e recursos de condicionamento físico, há também mais de 60 temas de rosto para personalizar a aparência do dispositivo.

Em termos de monitoramento de condicionamento físico, o Band 6 inclui modos integrados para 30 tipos de exercícios. Isso inclui atividades de treinamento indoor, como HIIT e alongamento, ginástica e outros esportes e zumba. Até a dança de rua é considerada uma das opções dedicadas.

A Banda 6 é impermeabilizada até cinco metros, por isso também é boa para nadar (assim como usar no chuveiro).

Seis das atividades de condicionamento físico mais comuns também vêm com detecção automática, então o dispositivo mudará para um modo específico dependendo da sua situação.

O monitoramento diário da saúde também está incluído, com o monitoramento da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio no sangue, uma novidade do Band 6.

Há também um rastreamento aprimorado do sono, bem como orientação para respiração profunda.

A bateria pode durar até 14 dias com uma única carga. O carregamento é feito por meio de um clipe magnético que se conecta à parte traseira do rastreador.

Haverá seis alças coloridas disponíveis. O preço ainda não foi revelado.

Escrito por Rik Henderson.