A Xiaomi lançou uma nova versão do Mi Band, sua banda rastreador acessível.

A nova banda possui uma nova tela, com um painel AMOLED de 1,1 polegadas com 126 x 294 pixels com brilho de 450 nit, para que você possa vê-lo em todas as condições.

A Xiaomi diz que esta nova versão do Mi Band tem um sensor óptico de frequência cardíaca mais preciso nas costas, o que é bom para rastreamento de frequência cardíaca 24/7 - 50% mais preciso em atividades com movimentos irregulares, como corrida ou escalada cross-country.

Há um rastreamento atualizado do sono e uma nova função de detecção de estresse e respiração guiada, popular em outros dispositivos para fornecer mais orientações sobre o estilo de vida, em vez de apenas rastrear suas atividades físicas. Há também rastreamento de saúde feminina.

O Mi Band 5 também aumentou a memória, gravando até 11 atividades, com uma ampla variedade de tipos de rastreamento, usando o sensor de frequência cardíaca, acelerômetro e giroscópio para rastrear suas atividades.

O dispositivo é impermeável a 5 caixas eletrônicos, por isso é bom usar na chuva, quando você está suando, no chuveiro ou na piscina.

É compatível com dispositivos Android e iOS e possui várias cores de pulseira, incluindo preto, laranja, verde menta, amarelo e verde-azulado. Para carregar o Mi Band 5, você pode encaixar um carregador magnético sem precisar remover o sensor da banda, por isso é mais conveniente.

Você terá 14 dias de uso com uma única cobrança, embora isso dependa do que você faz com ela.

O preço de varejo global do Mi Band 5 será de € 39,99, o preço no Reino Unido será confirmado quando for vendido no Reino Unido a partir de 16 de julho.