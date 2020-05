Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A série Mi Band da Xiaomi tem sido uma maravilha tranquila nos últimos dois anos. Embora estejam longe dos dispositivos mais sofisticados do mercado, o fato é que eles são incrivelmente acessíveis e fazem um trabalho surpreendentemente excelente ao rastrear sua forma física.

O Mi Band 4 lançado no ano passado, continuando a iteração do intervalo, e parece que a Xiaomi também não está surpreendendo trabalhando em uma quinta versão. O Mi Band 5, de fato, teve apenas algumas imagens vazando, que parecem mostrar algumas pequenas mudanças no design e uso.

As imagens, se forem genuínas, mostram que a linguagem de design fundamental do rastreador, que se encaixa em uma pulseira de silicone para o seu pulso, não mudou, embora o tamanho da tela tenha claramente aumentado um pouco - possivelmente até 1,2 polegadas de a versão mais antiga é de 0,95 polegadas.

Assim como o Mi Band 4, o rastreador de última geração parece ser carregado usando uma pequena doca, em vez de um cabo. Para ser sincero, é um pouco complicado, se você prefere a onipresença de um cabo facilmente encontrado ou a facilidade de uma doca de carregamento rápido.

As imagens não revelam muito mais, mas há rumores sobre o Mi Band 5 circulando há meses. Um deles estima seu custo provável em torno de CNY 200 (£ 23 / $ 28), de alguma forma cortando um pedaço do preço de £ 35 no qual o Mi Band 4 estreou, o que já era extremamente impressionante.

Também há boatos de que o Mi Band 5 trará uma forma de NFC que pode ser usada em todo o mundo, e não apenas na China como nas gerações anteriores, o que também seria um bom impulso para as perspectivas internacionais, permitindo que os usuários paguem pelas compras em suas lojas. banda (se e quando isso se tornar a norma novamente). Por fim, o Mi Band 5 pode até incluir o suporte ao Amazon Alexa, o que seria outro feito surpreendente se conseguir manter o custo tão baixo.

Não há nenhuma palavra oficial da Xiaomi no dispositivo, por enquanto, então exatamente quando podemos esperar mais detalhes permanece incerto.