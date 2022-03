Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Withings anunciou o Sleep Diary, um novo recurso de aplicativo que funciona com a unidade de sensor Sleep Analyzer da empresa para ajudar a revelar patologias, como apneia do sono e insônia.

Introduzido no Dia Internacional do Sono (18 de março), o Diário do Sono agora pode ser encontrado no aplicativo Withings existente. Ele combina dados coletados pelo sensor com análise comportamental baseada em questionários de distúrbios do sono normalmente usados por profissionais médicos.

O resultado final é um diário que interpreta e rastreia os padrões de sono, apresentando-os em um formato de painel que pode ser gerado como um arquivo PDF e compartilhado com os médicos.

“O Diário do Sono complementa de maneira ideal os dados coletados pela Withings Sleep e dá significado a eles”, explicou o chefe de produtos da empresa, Matthieu Menanteau.

“Informação é poder, e é por isso que a Withings cria dispositivos que se encaixam perfeitamente na vida das pessoas que capturam consistentemente dados de saúde a longo prazo”.

O Sleep Analyzer custa £ 119,95 e é um dispositivo de grau médico que é colocado sob um colchão para medir os movimentos da frequência cardíaca e da respiração da caixa torácica.

Ele é projetado para ajudar a melhorar a qualidade do sono. Mas, com o Diário do Sono no aplicativo, também pode ser usado por profissionais médicos para ajudar a diagnosticar distúrbios do sono mais rapidamente.

Escrito por Rik Henderson.