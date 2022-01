Withings revela Body Scan, sua escala inteligente mais sofisticada até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Withings revelou a próxima geração de sua linha de balanças inteligentes, o Body Scan, e parece a maneira mais abrangente de controlar a saúde do seu corpo com a diferença de um relógio inteligente.

O Body Scan se parece em muitos aspectos com uma atualização nas balanças mais antigas de Withings, mas adiciona um recurso importante na forma de uma alça anexada que pode ser levantada enquanto você está na unidade para medidas adicionais.

Isso significa que o Body Scan pode rastrear não apenas o seu peso, mas também a composição corporal segmentar, a frequência cardíaca e a idade vascular, permitindo que você obtenha uma imagem realmente abrangente de como está a sua saúde.

É graças a quatro sensores de peso, junto com 14 eletrodos ITO dentro da plataforma e 4 eletrodos de aço inoxidável na alça que tudo isso pode ser feito, incluindo monitoramento de ECG de 6 derivações para maior tranquilidade.

A composição corporal é um grande avanço em relação ao que a maioria das escalas oferece, permitindo que você verifique sua gordura corporal total e porcentagem de água, gordura visceral, massa muscular e óssea e água extracelular e intracelular - além de obter uma análise seção por seção de como isso varia em todo o seu corpo.

Existem mais métricas do que a maioria das pessoas sabe que existem aqui, então, em muitos casos, pode ser mais bem utilizado em conjunto com profissionais e programas médicos, e o aplicativo Withings tornará isso fácil de iniciar, se desejado.

O Body Scan tem como objetivo ser lançado no final de 2022, dependendo da aprovação do FDA nos Estados Unidos, e deve custar US $ 299,95 quando for lançado, nas cores preta ou branca.