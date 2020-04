Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Withings mantém um bloqueio no topo da lista dos melhores rastreadores de sono do mercado há algum tempo, mas isso não impediu que ele atualizasse seu dispositivo. Lançado hoje na Europa e no Reino Unido, seu novo Analisador de Sono substituirá o Withings Sleep como seu rastreador de sono padrão.

O Sleep Analyzer parece quase idêntico ao modelo anterior, de fato, mas viu alguns aumentos importantes em sua capacidade de detectar apneia do sono, da qual até um bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem enquanto dormem, dificultando a respiração . Se você acha que isso pode causar ronco, você está certo.

Embora o Withings Sleep possa detectar ruídos, ele não possui o mesmo nível de validação clínica que o Sleep Analyzer recebeu, o que significa que a nova versão tem mais alguns truques na manga.

Como o modelo antigo, é um rastreador sob o colchão que se conecta à sua rede Wi-Fi e se conecta a uma tomada para funcionar constantemente em segundo plano. Ele pode detectar quando você está na cama e mede uma variedade de variáveis, incluindo movimento, níveis de ruído, respiração e batimentos cardíacos, para determinar que tipo de sono você está desfrutando.

Todas as manhãs, isso se traduz em uma pontuação numérica do sono de 100, que pode ser dividida e explicada com um toque. Isso vai depender de quão profunda, longa e repousante foi a sua noite de sono. Embora isso possa parecer fora de controle, entender como você está dormindo é aparentemente a chave para melhorá-lo ao longo do tempo.

Além disso, se você descobrir que a apneia do sono é um problema para você, levar seus dados diretamente ao médico pode ajudar a acelerar esse processo, também, uma ferramenta útil em seu arsenal. A chave aqui é que a capacidade do dispositivo para detectar apneia do sono foi validada por meio de um estudo clínico realizado na França e na Bélgica, aproximando-se extremamente dos resultados mostrados pelas clínicas de sono reais.

Longe do lado da saúde, a integração do IFTTT também retorna do Withings Sleep, o que significa que você pode automatizar facilmente as rotinas para começar quando sair da cama de manhã, o tipo de atalho que pode realmente unir uma casa inteligente.

O Withings Sleep Analyzer já está disponível na Withings no Reino Unido e na UE, com uma data de lançamento futura nos EUA pendente de autorização da FDA. Custa € 129,95 / £ 119,95, e nós o usaremos para rastrear nosso próprio sono por algumas semanas antes de dar um veredicto completo, portanto, fique de olho.

