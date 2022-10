Wahoo Elemnt Roam atualizado adiciona GPS duplo para um roteamento mais preciso da bicicleta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Wahoo anunciou uma nova versão do Elemnt Roam, seu popular computador de bicicleta. A grande adição na frente de hardware é o GPS de banda dupla.

Aumentar a recepção do GPS é fundamental para produzir melhores resultados quando se trata de rastreamento de rotas e a vantagem que os sistemas GPS de banda dupla oferecem é que você tem conexões de partida mais rápidas, além de ser mais confiável quando se trata de áreas construídas, bosques, etc.

Isso deve tornar a experiência de navegação melhor, enquanto o display agora suporta 64 cores, de modo que é capaz de visuais muito mais ricos do que a versão anterior da Roam.

Há novos recursos de software para ajudar a guiá-lo por colinas, mais memória para armazenar mapas e rotas, tudo isso apoiado por uma bateria com duração de 17 horas.

A Wahoo também está interessada em aproveitar seu ecossistema, trabalhando ao lado do relógio Rival para transições multi-desportivas automáticas, ao mesmo tempo em que lhe dá o controle dos treinadores internos Kickr.

Com o Wahoo X oferecendo acesso por assinatura ao Wahoo's Systm e aos sistemas de treinamento interno RGT, há uma mudança para apoiar o treinamento externo também. Você pode sincronizar seu calendário de treinamento do sistema para acomodar o treinamento indoor ou outdoor, com a Roam mantendo o controle sobre o que você está fazendo.

Há um display de 2,7 polegadas na Roam, enquanto o design permanece familiarizado com esses LEDs laterais e botões de fácil toque na parte inferior do display.

Em seguida, você tem carga USB-C, um sensor de luz ambiente e muito mais para fazer deste um computador de bicicleta muito mais convincente da Wahoo.

Ele está disponível agora, no varejo a £349,99.

Escrito por Chris Hall.