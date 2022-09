Wi-Fi aumenta a conectividade no novo Wahoo Kickr Bike e Kickr Smart Trainer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Wahoo, a marca por trás de alguns dos mais populares treinadores de bicicletas inteligentes, anunciou uma atualização bastante significativa para dois de seus produtos principais, o Kickr e o Kickr Bike.

A simples adição de Wi-Fi aumenta a conexão nestas máquinas de treinamento de última geração, com a Wahoo dizendo que você se beneficiará de menos desistências e maior velocidade de conexão em comparação com Bluetooth ou ANT+, que é o padrão da indústria e está presente nas versões anteriores.

Trata-se de melhorar essa experiência ao utilizar o novo Kickr Bike ou Kickr Smart Trainer com plataformas de treinamento on-line, que cresceu em popularidade nos últimos anos e continua a dar grandes passos.

A gama de treinamento indoor depende da conexão de seu hardware de treinamento em casa com qualquer dispositivo que você esteja usando para acessar sua plataforma online de escolha, seja através de laptop, tablet ou simplesmente um smartphone.

Mas Wahoo diz que Wi-Fi é mais estável, assim você não se encontrará repentinamente desconectado no meio de um passeio online competitivo, ao mesmo tempo em que promete que você obterá estatísticas online aparecendo 65% mais rápido, pois você estará conectado via Wi-Fi em seu lugar.

Como um benefício adicional, você será capaz de acessar melhor o atendimento ao cliente on-line da Wahoo em tempo real graças a essa conexão Wi-Fi, para quaisquer problemas de solução de problemas.

Essencialmente, isto significa que o próprio treinador está conectado à rede, em vez de conectar-se ao dispositivo de visualização via Bluetooth. Se você quiser conectar outros dispositivos - um monitor de freqüência cardíaca, por exemplo - isto se conectaria ao dispositivo de visualização de acordo com a disposição atual.

A nova conectividade vem no 10º aniversário do lançamento do Wahoo Kickr original, e deve resultar em uma experiência melhor para todos. O Wahoo Kickr continua sendo um de nossos treinadores turbo favoritos. Como dissemos da versão anterior em nossa revisão, "Se você está no mercado para um turbo-treinador de nível superior, então o Wahoo Kickr V5 é sem dúvida a escolha de nível superior".

No entanto, há um pequeno aumento no preço, com o novo Kickr Smart Trainer custando £1099,99 e o novo Kickr Bike custando £3499,99.

Escrito por Chris Hall.