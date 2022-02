Wahoo repensa o rolo clássico com o Kickr Rollr

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Wahoo anunciou o Kickr Rollr, um treinador interno inteligente e conectado baseado em um design de rolo em vez de umtreinador turbo .

Os rolos foram a escolha de fato para treinadores internos por muitos anos, antes que os treinadores turbo fixos crescessem em popularidade.

O apelo dos rolos é que você está realmente andando de bicicleta, o que significa que há uma sensação mais natural, você precisa manter o equilíbrio e obter aqueles micro movimentos que você pode perder em um turbo.

Sem falar que você não precisa prender ou remover a roda traseira, então os roletes são uma opção fácil para quem não tem uma moto turbo, ou dá uma olhada no céu e decide não sair de casa para aquele passeio de inverno e simplesmente pule no rolo.

O Kickr Rollr não é apenas um rolo conectado, pois possui um grampo para a roda dianteira. Enquanto os rolos tradicionais têm um rolo frontal para manter a roda dianteira em movimento e permitir algum movimento de um lado para o outro nos barris do rolo.

Em vez disso, o Kickr Rollr prende a roda dianteira e isso é ajustável, o que significa que pode acomodar uma variedade de tamanhos e diâmetros de roda e tornará o uso do treinador mais fácil do que um rolo tradicional.

Enquanto isso, a parte traseira do Kickr Roller possui os elementos conectados que você associaria a um turbo trainer, capaz de se conectar a medidores de potência ANT + para fornecer medição de potência e controle do treinador.

Você poderá controlar a resistência do Kickr Rollr com um computador de bicicleta Wahoo Elemnt , para poder, por exemplo, refazer uma rota ao ar livre que fez anteriormente.

Como não há medidor de potência incluído no próprio treinador - como você encontrará em muitos dos modelos Kickr - a Wahoo também venderá o Rollr em um pacote com os novos pedais Powrlink Zero.

O Kickr Rollr custará £ 699,99 / $ 799,99 / € 799,99 e já está disponível.

Escrito por Chris Hall.