Wahoo adiciona potência ao seu sistema Speedplay com o Powrlink Zero

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Wahoo anunciou a disponibilidade dos pedais Powrlink Zero, adicionando um medidor de potência ao sistema de pedais Speedplay.

Quando a Wahoo anunciou que estava relançando a plataforma Speedplay em 2021, a empresa prometeu que haveria pedais de potência no futuro e aqui os temos.

O Powrlink Zero é baseado no pedal Speedlink Zero, permitindo uma entrada conveniente nos dois lados para que você não precise chutar o pedal com o dedo do pé antes de encaixar.

Haverá apenas medição à esquerda ou em ambos os lados (com uma grande diferença de preço); o Powrlink Zero pesa 250g (somente lado esquerdo) ou 276g para medição em frente e verso.

As baterias recarregáveis afirmam fornecer até 75 horas de tempo de viagem, monitorando sua saída de energia, enquanto o suporte a Bluetooth e ANT + significa que elas podem ser usadas com uma variedade de dispositivos, como o Wahoo Elemnt Bolt ou outros computadores de bicicleta de terceiros.

Os pedais permanecem compatíveis com as presilhas Speedplay Zero existentes. Há um ajuste de flutuação entre 0 e 15 graus, enquanto Wahoo diz que eles visam fornecer +/- 1% de precisão, conforme os treinadores turbo da empresa.

"A Wahoo sempre esteve na vanguarda de fornecer aos atletas dados de energia precisos e confiáveis com nossa série Kickr de treinadores inteligentes internos", disse Katie DuPree, gerente de produto do Powerlink Zero.

“Agora, aproveitamos essa experiência para criar um medidor de potência baseado em pedal que permite que os atletas obtenham os mesmos dados de desempenho robustos quando pedalam ou correm ao ar livre, com o benefício adicional de entrada de dois lados e excelente aerodinâmica”.

O Powrlink Zero (medição apenas do lado esquerdo) custará £ 549,99 / $ 649,99 / € 649,99, a medição dos dois lados será de £ 849,99 / $ 999,99 / € 999,99. Esse preço os traz sob os pedais Rally da Garmin , um pouco mais do que o Assioma da Favero.

Escrito por Chris Hall.