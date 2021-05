Wahoo atualiza Elemnt Bolt com tela colorida, navegação no dispositivo e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Wahoo Elemnt Bolt tem uma certa reputação nos círculos de ciclismo, amplamente utilizado e uma escolha popular de computador de bicicleta.

Agora foi atualizado, abordando algumas das limitações da versão anterior para ampliar a funcionalidade oferecida em relação ao modelo de 2017.

O design elegante permanece. O Bolt foi originalmente projetado para ser aerodinâmico e leve, e isso ainda permanece, assim como os botões familiares na parte inferior da tela e os LEDs visíveis na parte superior.

Há uma tela colorida de 2,2 polegadas com Gorilla Glass para mantê-lo livre de arranhões, enquanto um sensor de luz ambiente ajusta o brilho para se adequar às condições em que você está. Ele é protegido por IPX7, então não importa quando fica chovido.

Aumentando a funcionalidade, além da nova tela colorida - e melhorias na interface do usuário para tirar proveito da cor - agora há um roteamento muito melhor, anteriormente oferecido apenas no Elemnt Roam.

O Smart Routing adaptará a rota quando você fizer uma curva errada (ou descobrir que está passando por uma propriedade particular ...), enquanto você também pode alterar seu destino, refazer sua rota ou retornar ao início - tudo no Bolt.

Há um salto para 16 GB de armazenamento no dispositivo, enquanto a bateria é avaliada para 15 horas de uso, o que é um bom dia para a maioria das pessoas.

Tudo faz interface com o aplicativo Wahoo no seu telefone, que também permite personalizar o seu Bolt e sincronizar com outros serviços, como o Strava .

O novo Wahoo Elemnt Bolt já está disponível por £ 249,99.

Escrito por Chris Hall.