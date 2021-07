Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após a vitória da British & Irish Lions 1888 Cup sobre o Japão no Murrayfield Stadium, Escócia, no final de junho, a equipe está agora no 2021 Tour na África do Sul.

Uma programação punitiva merece um conjunto completo de ferramentas de treinamento, mas além de sua equipe de suporte de classe mundial, o ângulo técnico para o sucesso da equipe é cortesia da Vodafone.

O provedor de rede britânico tem um conjunto de ferramentas - que ele chama de PlayerConnect - que está sendo usado pela equipe durante o 2021 Tour para operar como um painel agregado para informações críticas de treinamento.

Usando rastreamento GPS, dados de impacto de protetores de gengiva dos jogadores, além de vestíveis adicionais, PlayerConnect é usado para reunir e exibir todos os dados críticos para que as equipes de treinamento e analistas possam avaliar o treinamento e o impacto em campo e o tempo de recuperação.

É um vislumbre tecnológico do tipo de ferramentas usadas para tirar o máximo proveito dos jogadores - e como não há necessidade de esperar até o final de uma partida para baixar dados de dispositivos individuais, o painel é capaz de mostrar os dados do jogador em real -time - ideal para visualização remota para os membros da equipe que não estão nos bastidores em uma partida na África do Sul.

Isso é tecnologia em ação, mas se você quiser assistir os jogadores em ação, sugerimos assistir ao vídeo incorporado acima e, é claro, as próximas partidas como parte do 2021 Tour. Esta é a próxima programação e como assistir:

Como assistir ao British & Irish Lions contra a África do Sul na TV e online