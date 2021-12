Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Under Armour revelou um novo par de tênis de corrida inteligentes que funcionam com o aplicativo Map My Run.

Chamado de UA Flow Velociti Wind 2, eles supostamente rastreiam e analisam suas corridas, tornando-as ideais para quem deseja melhorar seu jogo de corrida. Como observou o TechRadar , o tênis certo possui um sensor leve que coleta dados conforme você corre e os transmite para o seu telefone via Bluetooth.

Os novos tênis, que devem ser lançados globalmente no primeiro trimestre do ano que vem, seguem os tênis de corrida Flow Veclociti Wind do ano passado.

Em vez de embalar uma sola de borracha, a série Flow Velociti Wind da Under Armour apresenta um design de amortecimento e sola, que deve ser igual a mais tração e menos peso. O calçado de segunda geração da empresa melhora ainda mais esse design com um novo sistema de salto que oferece mais travamento na parte de trás. Há também um forro de meia EVA moldado que supostamente é mais durável para sessões mais longas.

Aparentemente, você pode vincular seus sapatos ao telefone para obter dicas de treinamento em tempo real com base em sua cadência, ritmo e passada, mas ainda precisará de um smartwatch GPS para rastrear sua rota e acessar rapidamente estatísticas sobre seu tempo, distância, e velocidade.

Se alguma dessas coisas interessar a você, a Under Armour está avaliando o preço de seus tênis de corrida mais recentes em $ 160 (cerca de £ 120 / AU $ 230).