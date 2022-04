Os computadores de bicicleta Hammerhead agora vão jogar bem com seu relógio Suunto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hammerhead e a Suunto anunciaram uma parceria que verá uma melhor interoperabilidade entre as duas marcas.

O Hammerhead Karoo 2 é um popular computador de bicicleta, conhecido por suas atualizações regulares que tem visto a plataforma evoluir, oferecendo novas características inovadoras a cada duas semanas.

Neste último passo, o emparelhamento com a Suunto significa que você poderá ver todas as suas atividades a partir de seu dispositivo Suunto em seu painel do Hammerhead, ou seus passeios em seu aplicativo Suunto. Isso vai tornar muito mais fácil para aqueles que optarem por aderir a essas plataformas, em vez de utilizar um serviço de terceiros como o Strava. Com ambas as plataformas populares entre ciclistas de estrada e corredores, isso vai facilitar o rastreamento de seus treinos.

Isso também significa que aqueles que escolhem esses dispositivos têm mais paridade com o tipo de experiência que a Garmin oferece através de sua extensa gama de computadores e relógios de bicicleta que todos se sincronizam com a Garmin Connect.

A outra vantagem deste novo emparelhamento é que você pode ter acesso aos heatmaps da Suunto através do Karoo 2, para que você possa navegar facilmente para rotas populares - ou longe delas, se estiver tão inclinado.

Nos últimos meses, vimos uma série de mudanças no Karoo 2, incluindo um recurso de escalada preditiva que mapeia a escalada à sua frente sem a necessidade de planejar uma rota com antecedência, bem como um menu de atalhos mais sofisticado para um melhor controle do dispositivo em movimento.

"Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Suunto", disse Pieter Morgan, CEO e Co-Fundador da Hammerhead.

"A oportunidade de trabalhar com uma marca de herança com mais de 80 anos de experiência é uma enorme oportunidade para nossa empresa em rápido crescimento". Com esta parceria esperamos construir com base em nossa missão de inspirar e capacitar todas as pessoas a desbloquear seu potencial atlético".

A opção de conectar seu dispositivo Suunto ao seu Hammerhead é ao vivo, basta ir até a área de conexões no painel de instrumentos e você encontrará a opção.

squirrel_widget_5747838

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 26 Abril 2022

Escrito por Chris Hall.