O aplicativo Fiit smart TV agora pode mostrar como você está se saindo na tela

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova atualização para o aplicativo Fiit smart TV agora pode sincronizar com rastreadores de fitness populares para mostrar suas estatísticas na tela enquanto você segue um treino.

O aplicativo atualizado está chegando ao Sky Q, dispositivos de streaming Amazon Fire TV e smart TVs Samsung (2018 ou mais recente) por enquanto.

Desde que esteja usando um rastreador de fitness compatível, você verá pontos Fiit ao vivo, contagem de repetições, zoneamento de frequência cardíaca mais o número de calorias queimadas enquanto você visualiza um dos cerca de 700 exercícios no Fiit. Claro, Fiit não é o primeiro a mostrar estatísticas ao vivo na tela, porque o Fitness + da Apple tem feito isso desde o final do ano passado. Mas o aplicativo da Fiit é compatível com mais TVs e mais rastreadores.

O aplicativo Fiit funciona com mais de 25 dispositivos de fitness conhecidos, incluindo Fitbit, MyZone, Samsung Watch e Apple Watch.

O chefe de fitness da Fiit, Gede Foster, diz que as estatísticas ao vivo fazem você trabalhar mais: "Sabemos que ver suas estatísticas ao vivo o empurra para se exercitar pelo menos 22% mais e com mais frequência. O aplicativo armazena seus recordes pessoais para que você possa desafiar para superar as pontuações anteriores e ver o quanto você melhorou. "

Estima-se que - após o bloqueio - um terço dos adultos do Reino Unido estão usando aplicativos e serviços virtuais de condicionamento físico como parte de um regime regular de condicionamento físico.