O concorrente do Oura Ring da Samsung aparece em um pedido de patente

(Pocket-lint) - A Samsung parece estar se preparando para lançar um anel inteligente de rastreamento de saúde e condicionamento físico próprio, passando por um novo pedido de patente nos Estados Unidos.

Enquanto a Samsung já está com os joelhos em smartphones e relógios que podem rastrear dados como seus passos, ritmo cardíaco e muito mais, um novo anel poderia ser adicionado à mistura como competição para o popular Anel Oura. A empresa já está trabalhando em um anel próprio baseado em um pedido do USPTO (U.S. Patent and Trademark Office).

Avistado pelo blog coreano Naver, o pedido de patente parece mostrar um anel que teria todos os tipos de sensores que você poderia esperar, incluindo medição de fluxo sanguíneo, capacidade de ECG, sensor de freqüência cardíaca e muito mais. Há também a sugestão de que o anel seria capaz de monitorar a pressão arterial de seu usuário, também.

O anel também seria capaz de ir além das capacidades típicas de monitoramento de saúde. De maneira típica da Samsung, a empresa parece estar lançando recursos para isso, incluindo a capacidade de controlar um smartphone ou uma TV também. Isso mesmo, você pode acabar aumentando o volume com um golpe de dedo se esta patente se tornar realidade.

E esse é o problema, é claro. Os pedidos de patente nem sempre se transformam em produtos de envio e é importante lembrar que ao ler estas coisas. Empresas como a Samsung muitas vezes patenteiam tudo o que seus engenheiros apresentam, embora a entrada da empresa no mercado de anéis de fitness não seria uma grande surpresa para ninguém neste momento.

Dado o estágio inicial de desenvolvimento do dispositivo, as características podem mudar se ele for enviado - e infelizmente também não temos idéia de quando isso pode acontecer neste momento.

Escrito por Oliver Haslam.