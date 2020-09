Samsung anuncia Galaxy Fit 2, monitor de fitness atualizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung mostrou um visual bastante limitado em seu mais novo rastreador de fitness, o Samsung Galaxy Fit 2, um sucessor do popular Galaxy Fit. O rastreador não tem data de lançamento ou preço oficial ainda, mas deve ser lançado em breve.

É mais uma evolução em relação ao Galaxy Fit do que qualquer tipo de revisão radical, com algumas especificações impressionantes divulgadas pela Samsung durante seu evento Life Unstoppable.

O Galaxy Fit 2 irá monitorar constantemente cinco diferentes métricas de condicionamento físico, de acordo com a Samsung, incluindo calorias queimadas, frequência cardíaca, distância percorrida e muito mais. Ele também oferecerá rastreamento de sono, incluindo uma pontuação diária de sono que será familiar para aqueles que rastreiam seu sono por meio das plataformas Fitbit ou Withings.

Embora o design do rastreador não pareça muito diferente do original, a Samsung diz que introduziu uma nova textura com sulcos que reduzirá o suor ao seu redor.

O Galaxy Fit 2 terá mais de 70 faces digitais para escolher, para permitir que você personalize seu estilo e vida útil da bateria que se estende por 15 dias como padrão, ou 21 dias em algumas configurações mais econômicas.

Isso é impressionante, mas devemos aprender ainda mais sobre o Galaxy Fit 2 em um futuro próximo, com detalhes como preço e data de lançamento ainda desconhecidos. No entanto, ficaríamos surpresos se custasse muito mais do que $ 100 / £ 90, a marca em que o primeiro Galaxy Fit foi lançado.

Escrito por Max Freeman-Mills.