Um dispositivo vestível desconhecido da Samsung apareceu em registros públicos da FCC. Um diagrama nos documentos revela até o design e o sensor de frequência cardíaca.

Muitos relatórios estão supondo que é um rastreador de condicionamento físico. A Samsung lançou um fitness wearable pela última vez em 2019, com o Galaxy Fit . Esta poderia ser uma nova versão, embora não pareça nada com isso. Também não há confirmação de que o dispositivo desses arquivos da FCC será lançado com certeza. No entanto, como a Samsung anunciou recentemente que está realizando um evento Unpacked em agosto , juntamente com a miríade de outros vazamentos recentes de hardware da Samsung, não é difícil imaginar essa estreia em breve.

A Samsung convidou a mídia no início desta semana a explorar seus "mais recentes dispositivos Galaxy". O convite para o evento de 5 de agosto da Samsung mostrou até um toque de cobre. Considerando que há imagens vazadas do Galaxy Note 20 Ultra em um novo tom de cobre, podemos assumir que a Samsung está provocando que irá revelar a série Galaxy Note 20 e anunciar uma opção de cor em agosto. A série Galaxy Note 20 será uma linha premium separada da série Galaxy 20. Você pode aprender mais aqui .

Pelo menos dois modelos - um Galaxy Note 20 menor e um Note 20 Ultra maior - podem ser revelados ao lado de outro hardware. Há especulações de que a Samsung esteja preparando uma série de outros dispositivos. Um deles é o acompanhamento do Galaxy Fold. Poderia ser chamado de Galaxy Fold 2, naturalmente, ou Galaxy Z Fold 2. Pode até haver um Galaxy Z Flip 5G revelado durante o evento Unpacked da Samsung em agosto, bem como um novo Galaxy Watch 2 que dispensa a marca Active.

Talvez também vejamos este novo rastreador de fitness no evento. Entramos em contato com a Samsung para um comentário e informaremos se soubermos mais.