(Pocket-lint) - Com o aquecimento das batalhas do smartwatch, a resposta da Garmin foi oferecer um dispositivo que mudou para um mostrador AMOLED. O resultado é o Garmin Venu - atualizado para sua segunda edição no Venu 2 - e agora, felizmente, o beneficiário de um desconto Prime Day.

O Venu 2 oferece todas as vantagens de um dispositivo Garmin - de modo que é um rastreamento completo do condicionamento físico - ao mesmo tempo em que oferece um display luxuoso com suporte de toque. É uma escolha popular para rivalizar com o Relógio Apple. Há descontos tanto no Reino Unido como nos EUA.

Garmin Venu 2 - economizar £110 O Garmin Venu 2 oferece uma ótima exibição em cima de todas as funções normais do Garmin. É o mais próximo que você chegará de um relógio inteligente Garmin. O desconto de 31% significa que é £239,99. Ver oferta

Ligando-se ao sistema Garmin, as características que o Venu 2 oferece são essencialmente as mesmas que os outros dispositivos, mas tudo parece melhor. Você ainda tem todos esses sensores e todo esse rastreamento esportivo, enquanto o relógio ainda está sincronizado com o Garmin Connect.

Isso significa que você pode ter seu bolo e comê-lo, com um relógio que parece ótimo, além de oferecer um ótimo desempenho.

Ele suporta música e pagamentos, há treinos pré-carregados, juntamente com uma bateria que o levará durante a semana - ou suporta até 8 horas de rastreamento por GPS.

Garmin Venu 2 - economize $130 Um dispositivo premium que oferece um excelente visor AMOLED, este é o mais próximo que você chegará de um relógio inteligente Garmin. Há um desconto decente de 33%, portanto, é de apenas $269,99. Ver oferta

Escrito por Chris Hall.