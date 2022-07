O Forerunner 55 mais acessível da Garmin é agora ainda mais barato nas vendas do Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Garmin tem uma ampla seleção de dispositivos, desde os monstruosamente caros até aqueles que são muito mais acessíveis. Felizmente, as vendas do Prime Day ajudam a baixar esse preço e este é um dos dispositivos mais acessíveis da Garmin.

O Garmin Forerunner 55 é bem compacto e oferece uma interface de botões, com sensores para apoiar o rastreamento de esportes e fitness, especialmente corredores. É simples, evitando a massa de dados que alguns dispositivos Garmin lhe oferecerão, portanto, você não está gastando seu dinheiro em recursos de que não precisa.

Há uma gama de cores em oferta para este atraente relógio esportivo.

Garmin Forerunner 55 - economize £60 O Forerunner 55 é um dispositivo de nível básico, mas é acessível e oferece rastreamento confiável e conectividade smartphone. Agora é de apenas £119,99. Ver oferta

Uma das melhores coisas sobre os dispositivos da Garmin é Garmin Connect. Isto lhe dará uma ótima maneira de examinar seus dados, para que você possa examinar suas estatísticas e acompanhar seu desempenho - enquanto também se sincroniza com serviços de terceiros como Strava.

Enquanto o Forerunner 55 tem seus sensores importantes a bordo, ele também funcionará com outros dispositivos no ecossistema Garmin. É um dispositivo simples, mas também é realmente útil - com uma bateria de 5 dias de vida útil para garantir que você não esteja sempre carregando.

Escrito por Chris Hall.