(Pocket-lint) - A Garmin sempre faz grandes negócios para o Prime Day e 2022 não parece ser diferente.

Este acordo sobre o Garmin Forerunner 245 chamou nossa atenção. Este é um modelo popular de relógio porque oferece muitas das vantagens do rastreamento de fitness da Garmin, mas mantém o preço bem acessível. É também um relógio menor, portanto pode se adequar a uma gama mais diversificada de corredores.

Este modelo tem desconto tanto no Reino Unido como nos EUA, mas o Reino Unido atualmente tem preços mais baixos. Também vale a pena conferir as cores e opções para música ou não - mas observe esses preços, pois nem todos estão incluídos nas vendas do Prime Day.

Garmin Forerunner 245 - economize £110 O Garmin Forerunner 245 é um dispositivo popular que oferece ótimos recursos de treinamento para corredores. Ele vem em uma gama de cores, estilos e com ou sem música. Agora ele custa £139,99. Ver oferta

Garmin Forerunner 245 Música - economize $110 O Garmin Forerunner 245 Music oferece excelente rastreamento para corredores em um relógio acessível, com a vantagem da conectividade Bluetooth para sua música. Há um desconto de 31%, portanto, é seu por $239,99. Ver oferta

A popularidade da Garmin vem de uma longa experiência oferecendo dispositivos GPS e as características e ecossistema que se acumularam em torno dele. Enquanto o foco principal é apoiar os corredores com seu treinamento, há apoio para uma ampla gama de esportes, para que você possa obter dados, não importa o que esteja fazendo.

Com duração da bateria que estará fora de um smartwatch, ele também oferece funções smartwatch como notificações, assim, quando estiver emparelhado com seu smartphone você não se sentirá desconectado.

Há suporte para planos de treinamento e um relatório sobre seu status de treinamento para que você possa direcionar seus treinos e ter certeza de que você se recupere corretamente, ao mesmo tempo em que ele também relatará a dinâmica de funcionamento para obter um pouco mais de dados técnicos com o que está acontecendo com seus passos.

Estes acordos só durarão até o Prime Day e você precisará ser um membro Prime para se beneficiar.

