O estelar Garmin Fenix 6 Pro tem uma grande economia para o Prime Day

(Pocket-lint) - A Garmin frequentemente tem grandes ofertas nas vendas de verão e parece que o Prime Day não é diferente.

O Garmin Fenix 6 Pro tem sido extremamente popular e, embora não seja mais o último da família Fenix da Garmin, ele oferece uma ampla gama de características para os fãs de esportes e fitness, com uma inclinação para o estilo de vida ao ar livre.

Há também uma gama de tamanhos, cores e materiais, para que você possa obter o relógio perfeito para você.

Garmin Fenix 6 Pro - economizar 49% O Fenix 6 Pro é um dos melhores relógios da Garmin, oferecendo 14 dias de vida útil da bateria, ótimos recursos de rastreamento e notificações via smartphone. Este é um preço atraente a 304,99 libras esterlinas no Reino Unido. Ver oferta

Garmin Fenix 6 Pro - economize $150 Nos EUA você pode conseguir uma economia de 25% no Fenix 6 Pro, para que você possa entrar na ação e acompanhar seu desempenho todos os dias. Agora está reduzido a $449,99. Ver oferta

O Garmin Fenix 6 Pro é mais notável por causa da duração da bateria de 14 dias. Isto não está apenas no papel, na verdade dura tanto tempo quanto uma carga.

Ele é carregado com sensores e capaz de registrar seus dados seja qual for a atividade em que você esteja participando. Ele também oferece mapeamento para navegação, para que você possa pré-carregar rotas ou encontrar seu caminho de casa com o toque de um botão. Há uma ótima conectividade, trabalhando com seu smartphone para lhe dar recursos conectados, com todos os dados sincronizados através do Garmin Connect. Ele também oferece rastreamento de sono.

Há suporte para múltiplos esportes, desde corrida e ciclismo até esqui e natação.

É robusto, com proteção contra os elementos e um design premium, portanto, também tem ótima aparência!

