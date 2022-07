Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Fitbit Inspire 2 está disponível a um preço soberbo como parte do Amazon Prime Day.

O rastreador de fitness, que atualmente é o modelo básico no ecossistema Fitbit, está disponível por $66,49 na Amazônia.

Isto representa um corte de 33% em relação ao preço típico de $99,95, deixando o aparelho ao seu preço mais baixo desde que o vimos mergulhar brevemente abaixo da marca de $60 durante a Sexta-feira Negra e a temporada de férias.

Fitbit Inspire 2 - economize $33 Disponível aqui em uma variante preta, branca ou vermelha, o Inspire 2 está disponível a um de seus preços mais baixos para o Amazon Prime Day. Ver oferta

A economia se aplica a três versões diferentes do Inspire 2, portanto você está coberto se preferir uma faixa preta, branca ou vermelha.

Também incluído no pacote está um teste de 12 meses para o Fitbit Premium, dando-lhe acesso a métricas avançadas de rastreamento de saúde e planos orientados para treinamento e planos de nutrição.

Tipicamente, o Inspire 2 tem se mostrado muito popular durante eventos de vendas como o Prime Day, embora também haja descontos (disponíveis para serem revistados em nosso centro dedicado de negócios Fitbit Amazon Prime Day) em rastreadores mais premium, tais como o Charge 5 e Luxe, bem como a linha de smartwatches da empresa.

No entanto, acreditamos que o Inspire 2 representa uma ótima opção para a maioria das pessoas. Aqui, você obtém um ponto de entrada direto no mundo da atividade diária e do rastreamento da saúde - incluindo percepções sobre o monitoramento do ritmo cardíaco e rastreamento do sono - sem algumas das métricas de rastreamento mais complexas e de nicho.

Dado que é improvável que o preço seja semelhante até talvez novembro e dezembro, também significa que é um bom momento para atacar se você for um membro Prime.

Aqueles que buscam negócios na Amazon UK também não precisam perder a ação.

As economias, reconhecidamente, não são tão saborosas quanto do outro lado do lago, mas o Inspire 2 ainda está disponível por £83,69, que é reduzido de £89,99.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Os descontos já começaram Por Chris Hall · 11 Julho 2022 · O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Fitbit Inspire 2 - economize £5 O Inspire 2 também está disponível com desconto na Amazon UK, e vem com as mesmas variações de faixa preta, vermelha ou branca. Ver oferta

Como sempre acontece com a "Prime Day shenanigans", não há como saber exatamente quando essas economias serão tiradas pelos senhores da Amazônia, por isso pedimos que aqueles que levam a sério este rastreador de boa forma agirem mais cedo do que mais tarde para evitar decepções.

Você também pode ler nossa análise completa do Fitbit Inspire 2, se você estiver procurando por uma análise mais profunda do dispositivo antes de pegar um.

Escrito por Conor Allison.